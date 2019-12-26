"الفضلي" يسلّم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار النصير





سلم المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، في مقر الوزارة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأسرة الشهيد الطيار طارق بن منزل بن مقبل النصير، الذي استشهد نتيجة سقوط الطائرة التي يقودها في أثناء آدائه عمله بمحمية حرة الحرة التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية.





وقال وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، إن هذا التكريم يجسد تلاحم القيادة بمواطنيها، وتقديرها لكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن ومواطنيه، سائلاً الله للشهيد المغفرة والرحمة, ومعرباً عن جزيل الشكر والتقدير للزملاء كافة الذين يعملون في هذا المجال.





وسأل وزير البيئة، المولى عز وجل أن يحفظ وطننا وقيادتنا، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار.





وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية

هي الوزارة المسؤولة عن سياسة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، ويتولى رئاستها معالي المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.



