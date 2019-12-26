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دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية المصرية متوازنة وتتسم بالندية (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
أمنية فوزي
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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية والأسيوية، إن السياسة الخارجية المصرية متوازنة وتعبر عن مكانة مصر، ومتفهمة لعمقها الإقليمي، سواء كان الأمر متعلقًا بالمنطقة العربية أو القارة الإفريقية أو علاقتها بالشركاء في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتنية وروسيا.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء اليوم الخميس، أن العلاقات الخارجية المصرية، في جميع المستويات، متوازنة ومتكافئة وتتسم بالندية والاحترام المتبادل واحترام الآخر وعدم التدخل في شئونه.

وأشار إلى أن السياسية الخارجية المصرية تقوم على قيم ومبادئ العلاقات الدولية المستقرة، حيث أنها سياسة رشيدة، متزنة، تحقق مصالح الوطن، وتحمي أبنائه في الخارج، وتسعى لدعم الاقتصاد الوطني.
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توك شو النهار السفير محمد حجازي أخبار مصر

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