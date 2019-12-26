إيه سي ميلان الإيطالي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم محمد النني

كشف زفونيمير بوبان، مدير الكرة بنادي إيه سي ميلان الإيطالي، حقيقة مفاوضات اللومباردي لضم الدولي المصري محمد النني لاعب بيشكتاش التركي.





وأكد والد محمد النني، في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أن نجله على أعتاب فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ووفقًا لإذاعة " ONsport FM " المصرية، أن ما تردد بشأن مفاوضات ميلان لضم محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية ليس له أساس من الصحة.





وتواصلت الإذاعة مع مدير الكرة بنادي ميلان للتأكد من صحة تلك الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حيث أكد أن ليس هناك أي مفاوضات لضم محمد النني.





كان محمد النني انتقل إلى بشكتاش التركي قادمًا من أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة بعد ابتعاده عن المشاركة مع الجانرز.



