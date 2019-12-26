حصاد الهلال في 2019| الزعيم يحصد دوري أبطال آسيا بعد عذاب وغياب

مما لا شك فيه أن عام 2019، يعتبر عام الإنجازات الإستثنائية للفريق الأول للكرة بنادي الهلال السعودي، والذي فاجأ الجميع بتقديم عامًا مميزًا، واختتم بحصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير حصاد الهلال في عام 2019:-





الهلال في دوري المحترفين

يقدم الهلال آداء مبهر خلال منافسته على مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث حافظ الهلال على تصدره لجدول ترتيب الدوري، وذلك قبل ان يتنازل عن الصدارة مؤقتا لصالح غريمه التقليدي النصر بفارق الـ6 نقاط؛ لانشغاله بالمشاركة في مونديال الأندية.





الزعيم يكتب التاريخ.. ويتوج بدوري أبطال آسيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي للبطولة.





وأعاد الهلال لقب كأس دوري أبطال آسيا إلى رصيد الكرة العربية بعد غياب 8 سنوات، منذ تتويج السد القطري باللقب لعام 2011.





ومنذ ذلك الوقت لم ينجح أي ناد عربي في حصد اللقب الآسيوي، قبل أن يتمكن الهلال من الثأر لأندية العربية، ويتوج به للمرة الثالثة في تاريخه، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا، حيث يعد الأكثر فوزا باللقب، بعدما حصد لقب آسيا لعام 1991، و2000، وأخيرا عام 2019.





ويأتي ناديا السد واتحاد جدة في المركز الثاني في عدد مرات التتويج باللقب الآسيوي، حيث توجا به مرتين، ويأتي نادي العين الإماراتي في المرتبة الثالثة بعدما توج به مرة واحدة فقط.





الهلال رابع العالم

قدم فريق الهلال آداء مشرف طوال مشواره في بطوله كأس العالم للأندية، رغم مشاركته في البطولة للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه حصد المركز الرابع لمونديال الأندية، حيث بدأ الزعيم مشواره بفوز ثمين على فريق الترجي التونسي، بهدف نظيف، وذلك قبل أن يسقط أمام فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل الهزيمه أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح.





ميركاتو ناري:-

تعاقد الهلال منذ انطلاقة عام 2019 مع 4 لاعبين مقابل ما يقرب من 320 مليون جنيه في ميركاتو تاريخي للأزرق العاصمي.





جانغ هيون سو

ضم الزعيم المدافع الكوري جانغ هيون سو، قادما من فريق أف سي طوكيو الياباني، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، مع وجود بند إضافي يتيح للهلال تجديد العقد لمدة موسم جديد.





أندريه كاريو

تعاقد الأزرق العاصمي مع الجناح البيروفي، أندريه كاريلو،، قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي، بعقد لمدة 4 سنوات.





أمير كردي

تعاقد الهلال مع اليوناني أمير كردي، قادمًا من صفوف بانيونيوس، بعقد يمتد حتى 2022 ليصبح من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الزعيم الهلالي.





جوستافو كويلار

ضم الهلال الكولومبي جوستافو كويلار، قادما من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي، بعقد مدته 4 مواسم، مقابل 8 مليون يورو.





إنجازات فردية:-





كارلوس إدواردو يتوج بالكرة البرونزية

توج لاعب الهلال كارلوس إدواردو بجائزة ثالث أفضل لاعب في كأس العالم للأندية "الكرة البرونزية"؛ لمساهمته في حصد فريقه للمركز الرابع في البطولة، عقب تسجيله لهدف الهلال الأول أمام مونتيري المكسيكي، في المباراة النهائية من مونديال الأندية.





وحصد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول جائزة أفضل لاعب في المونديال، فيما حصل برنو هنريكي لاعب فلامنجو البرزيلي على المركز الثاني.





لقبين مميزين لجوميز:-

قدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مستويات رائعة رفقة الهلال؛ ويعد المقاتل الأبرز للأزرق العاصمي، حيث سجل 11 هدفًا في بطولة دوري أبطال آسيا، ليتوج بلقب هداف البطولة لعام 2019.





كما نجح جوميز في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ بتتويجه بأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا.



