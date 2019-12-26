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الصحة: أطلقنا 10 مبادرات خلال 2019 بتوجيهات من السيسي (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:10 م
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المهندس أيسم صلاح
المهندس أيسم صلاح
أمنية فوزي
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قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للتكنولوجيا، إن الوزارة أطلقت حوالي عشر مبادرات خلال عام 2019، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن أول مبادرة كانت القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض السارية، وتم مسح 50 مليون مواطن من خلالها، لافتًا إلى أنها أكبر حملة مسح طبي في تاريخ البشرية على مستوى العالم، طبقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وتابع أنه بعد نجاح حملة فيروس سي في مصر، تم تكليفهم بعلاج مليون مواطن إفريقي، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أنهم قاموا بعمل مسح لعدد كبير من الأفارقة، وحصلوا على إشادات عديدة.
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توك شو المهندس أيسم صلاح اخبار مصر 100 مليون صحة

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