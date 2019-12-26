"جلوفو" العالمية ترفع حجم استثماراتها لـ 150 مليون يورو

أعلنت شركة جلوفو إحدى لتوصيل الطلبات عبر تطبيق الهاتف المحمول ̶ عن الحصول على دفعات من تمويل إلكتروني بقيمة 150 مليون يورو (167 مليون دولار)، من أجل الجولة الأخيرة من الضخ الاستثماري وحدة "مبادلة للاستثمارات المالية وهو أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة في العالم، وبدعم إضافي من المستثمرين السابقين المتمثلين في "Drake Enterprises، Idinvest ، Lakestar" .





تمكنت الشركة في أعقاب إغلاق جولة الاستثمار الأخيرة ان تحقق انجازاً مشهوداً في قطاع الخدمات الالكترونية، مما يجعلها ثاني شركة يتجاوز تقييمها مليار دولار من شركات القطاع الخاص في إسبانيا.





عززت الشركة الناشئة في برشلونة ̶ التي تقدم كل شيء من الطعام إلى البقالة ومنتجات الصيدليات ̶ مكانتها في الأسواق التي تعمل بها لتشمل أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا وتصنف ضمن أفضل شركتين في مجال خدمات توصيل الطلبات في 24 من 26 دولة تعمل بها لتعزز نفسها كرائد عالمي في قطاع توصيل الطلبات عبر تطبيق الهاتف المحمول.









تعمل الشركة في عدة دول بمختلف القارات مما يجعلها شركة عالمية، فإن استراتيجيتها التنموية تلزمها بتحديث وتطوير قدراتها الهندسية وأنظمتها التكنولوجية، ودخلت الشركة مؤخرًا السوق البولندية، حيث استحوذت على تطبيق "Pizza Portal" لشراء البيتزا عبر الهاتف المحمول في صفقة بقيمة 35 مليون يورو، كما استثمرت في مركز تكنولوجي ثانٍ في وارسو العاصمة وأكبر مدينة في بولندا.





وتعتزم الشركة زيادة فريقها الفني العالمي من خلال توظيف 300 مهندس إضافي بحلول منتصف عام 2020، بالإضافة إلى، 40 مهندسًا متخصصًا، و50 خبير في التكنولوجيا والمنتجات بالمقر الجديد في وارسو.





تؤمن الشركة بأنه من خلال توجيه الاستثمارات الجديدة نحو تطوير وتنمية فريقها الفني، ستستمر الشركة الناشئة في تعزيز عروضها التقنية من خلال زيادة تبسيط تجربة المستخدم، وتقليل وقت انتظار مندوبي التوصيل والعملاء، وفتح متاجر مغلقة جديدة المعروفة بـ "Dark stores" وغرف الطهي.









تعمل الشركة على تحفيز نمو فئة محلات البقالة، وتطوير وتوسيع دائرة شركائها الاستراتيجيين، على غرار تعاملها مع كارفور، والاستثمار في محلات السوبر ماركت المغلقة الخاصة بها "Dark Supermarkets".





تدير الشركة حاليًا سبعة متاجر مغلقة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مواقع في برشلونة، ومدريد، وبوينس آيرس، وليما. كما تخطط لافتتاح 100 متجر بحلول عام 2021.





وعلق أوسكار بيير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بانضمام شركة مبادلة كمستثمر في الشركة، حيث انها ستعزز من مكانتنا في هذا القطاع الحيوي. إن تحقيق أعلى مستويات النجاح والوصول إلى مكانتنا اليوم، يعد وضع فريد وشهادة على المواهب العاملة داخل الشركة، وإصرار كل منهم على مواصلة الابتكار وتطوير مساحة التسليم عند الطلب. على الرغم من النمو السريع والوضع الجديد الذي وصلنا إليه، لا يزال لدينا نفس الرؤية التي كانت لدينا دائمًا: جعل كل شيء داخل المدينة متاحًا على الفور لعملائنا".





وقال فريدريك لارديج، مستثمر رائد في وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة الأوروبية التابعة لشركة مبادلة للاستثمار: " في يونيو 2018، أطلقت مبادلة صندوقًا بقيمة 400 مليون يورو للاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية الرائدة فإن استثمارنا في مثل هذه الشركات الناشئة الناجحة هو شهادة على التزامنا بسوق التكنولوجيا الأوروبية ونحن متحمسون لقيادة جولة التمويل الالكتروني لتمكين جلوفو من تطوير فريقهم ودعم توسيع عروضهم وشبكاتهم".



