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شاهد..أول ظهور لأحمد داش بعد تعرضه لحادث مروع (صورة)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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أحمد داش
أحمد داش
رباب مصطفي
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يشارك الفنان أحمد داش، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشر الفنان الشاب، صورة جديدة له بعد الحادثة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .


تعرض أحمد داش أمس يوم الثلاثاء، لحادث سير أدى إلى تهتك سيارته، ونشرت والدته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي صورة سيارة نجلها :"الحمدلله....اللهم أعتراض رضينا بقضاء الله وقدره أحمد ابني عمل حادثة الحمدلله من قبل وبعد" .

وعلق "داش"على الصورة:"هالو"ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .

يذكر أن الفنان أحمد داش، شارك فى مسلسل "البرنس" لأول مرة مع الفنان محمد رمضان،وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، إخراج محمد سامي .
شاهد..أول ظهور لأحمد داش بعد تعرضه لحادث مروع (صورة)
شاهد..أول ظهور لأحمد داش بعد تعرضه لحادث مروع (صورة)
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الكلمات المفتاحية

داش الفنان احمد داش آلف

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