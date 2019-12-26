شاهد..أول ظهور لأحمد داش بعد تعرضه لحادث مروع (صورة)

يشارك الفنان أحمد داش، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشر الفنان الشاب، صورة جديدة له بعد الحادثة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .





تعرض أحمد داش أمس يوم الثلاثاء، لحادث سير أدى إلى تهتك سيارته، ونشرت والدته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي صورة سيارة نجلها :"الحمدلله....اللهم أعتراض رضينا بقضاء الله وقدره أحمد ابني عمل حادثة الحمدلله من قبل وبعد" .



وعلق "داش"على الصورة:"هالو"ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .



يذكر أن الفنان أحمد داش، شارك فى مسلسل "البرنس" لأول مرة مع الفنان محمد رمضان،وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، إخراج محمد سامي .