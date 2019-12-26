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الرئيس السيسي يؤكد لـ ترامب دعم مصر لجهود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:50 م
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب
الفجر
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، على دعم مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب.


وكما أكد الرئيس السيسي لترامب على أهمية  دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي.

وشدد الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع ترامب على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان، الخميس، إن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع كونتي تناول خصوصا "الوضع في ليبيا".

وأضاف راضي أن السيسي "أكد ثوابت موقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط".

وشدد السيسي على "رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي".

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن رئيس الوزراء الإيطالي أكد "سعي بلاده لحل الوضع الراهن، وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إنه "تم التوافق (خلال الاتصال) على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار".

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