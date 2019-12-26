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بريطانيا تنقذ 15 مهاجرا قبالة سواحل "كِنت"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أنقذ حرس الحدود وخفر السواحل البريطانيين، اليوم الخميس، ما لا يقل عن 15 شخصا يعتقد أنهم مهاجرون قبالة سواحل كِنت بجنوب شرق إنجلترا.

وأضافت القناة أنها شهدت نقل مسؤولين من حرس الحدود لهؤلاء الأشخاص إلى ميناء دوفر.

ونقلت عن خفر السواحل قوله إنه ”نسق عملية بحث وإنقاذ استجابة لعدد من الوقائع قبالة كِنت بالتعاون مع قوة الحدود“.

وأضاف خفر السواحل أن السلطات أرسلت طائرة هليكوبتر وثلاثة قوارب. ولم يحدد هوية هؤلاء الأشخاص أو ملابسات العثور عليهم.

وتعترض دوريات الحدود البريطانية من حين لآخر مهاجرين يحاولون عبور القناة قادمين من فرنسا. وانتشلت أكثر من 148 ممن يعتقد أنهم مهاجرون، بينهم نساء وأطفال، من قوارب في المنطقة في وقت سابق من الشهر.

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