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انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:21 م
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السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
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أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بتواجدها بين أسر مصر المنتجة في معرض "ديارنا" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت قرينة الرئيس، أن المعرض يعد فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها من خلال المنتجات المختلفة.

وتابعت: "بهرنى أيضا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم كشريك دائم في نجاح هذا المعرض".

انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
انتصار السيسي: سعدت بوجودي بين الأسر المنتجة في معرض ديارنا
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الكلمات المفتاحية

معرض ديارنا انتصار السيسي الاشغال اليدوية اخبار مصر

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