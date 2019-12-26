Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس إدارة مستقل.. ما لا تعرفه عن صندوق الطوارئ للصحفيين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:16 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

من جديد، عادت مطالبات الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، بتفعيل صندوق للطوارئ، وذلك لتغطية الحالات الحرجة للزملاء، وذلك في ظل غياب مشروع العلاج عن تغطية المحافظات المختلفة، ووضع حد أقصى للعمليات الجراحية وغير ذلك.


جاءت هذه المطالب وفقًا لقرار الجمعية العمومية للنقابة، مارس الماضي، بإنشاء صناديق لتأمين الزملاء ضد العجز والبطالة وللحالات الحرجة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحفية المختلفة.


وكان مجلس نقابة الصحفيين قرر في اجتماع سابق له، تأسيس الصندوق، على أن تُعرض القرارات على الجمعية العمومية المقبلة في مارس 2020، لتقرر ما تراه مناسبًا.


خطوات جادة من مجلس النقابة

وقرر مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، في أكتوبر الماضي، بدء تنفيذ توصية الجمعية العمومية، بإنشاء صندوق للطوائ، والبدء في وضع لائحة تنفيذية، على أن يكون له مجلس إدارة مستقل عن مجلس النقابة.


وتبرع النقيب وأعضاء مجلس النقابة المساهمة في التأسيس بألف جنيهًا من كل منهما، ومئة جنيه شهريًا لمدة عام، ويمول الصندوق عبر استقطاع ٥٠ جنيهًا شهريًا، من كل عضو بالنقابة.


وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية وعضو مجلس النقابة، إن الصندوق يخدم الحالات الحرجة بشكل كبير، ويسهم في دعم إضافي لمن يستنفذ دعم مشروع العلاج، وغيرها من الحالات التي تتعرض لأزمات طارئة.

 

مطالب بالتفعيل

وتقدم عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، بمذكرة تُعرض على المجلس في اجتماعه المقبل 30 ديسمبر؛ طالبوا فيها بتفعيل قرار الجمعية العمومية، بتكليف مجلس النقابة بإنشاء الصندوق.


وقال الزملاء في مذكرتهم، إن مطالبهم جاءت نظرًا لما يتعرض له الزملاء من مخاطر، في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها جموع أعضاء الجمعية العمومية، ونظرًا لعدم وجود مشروع علاج شامل يغطي تغطية شاملة للحالات الحرجة التي يتعرض لها الزملاء، وعدم استطاعتهم تحمل تكاليف إجراء العمليات.

 

وطالب الزملاء بتخصيص مبلغ سنوي من ميزانية النقابة للصندوق، بالإضافة إلى قبول التبرعات من الزملاء ومن الغير، كما يتم تخصيص دمغة إعانة، ويتم وضعها في حساب خاص بصندوق الطوارىء بأحد البنوك، وضرورة وضع لائحة خاصة بالصندوق لتحديد ضوابط وشروط الصرف



مجلس النقابة: سنعمل على بدء التنفيذ

وقال عمرو بدر عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات، إن المجلس سيعمل على بدء تفعيل الصندوق، ووضع لائحة تنفيذية لتمويله وإدارته، وتخصيص مجلس إدارة منفصل.


وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيناقش في اجتماعه المقبل، المذكرة التي تقدم بها الزملاء، خاصة وأنه يحتوي على 13 ألف جنيه تبرع بها أعضاء المجلس بعد قرار التأسيس؛ وذلك نظرًا لأهميته لدى الزملاء في ظل الظروف التي تمر بها الصحافة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين عمرو بدر صندوق للحالات الحرجة بنقابة الصحفيين صندوق طوارئ للصحفيين الفجر

أخبار تهمك

كريستيانو يفجر مفاجأة عن دوري أبطال أوروبا.. ويكشف موعد اعتزاله

منذ ساعتين

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يقترب من التعاقد مع صفقة نارية.. واللاعب يصل خلال أيام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة جديدة تواجه زيدان في ريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ يوم

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بسبب مرتضي منصور.. الزمالك مهدد بفقدان 3 نقاط

منذ ساعتين

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 23 ساعة

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

تحذير جديد من الإفتاء للفتيات بشأن "واتس أب"

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موقعة زيسكو.. كارتيرون يفاجئ لاعبي الزمالك في التدريبات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 14 ساعة

مبابي يكشف عن رسالته التي حرمت برشلونة من نيمار

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

نقيب الصحفيين: المجلس الحالي هو الأول في صرف قدر كبير من الإعانات للزملاء

في اليوم الأول لفتح باب الترشح بانتخابات "الصحفيين".. 23 يتقدمون لعضوية المجلس و5 على مقعد النقيب

إيمان عوف في جولة بـ'الفجر': فتح باب الانتساب ولائحة للأجور أبرز نقاط برنامجي الانتخابي (صور)

أبرزها للمحتجزين وتعديل لائحة القيد.. 6 طلبات على طاولة عمومية "الصحفيين" (تقرير)

حاتم زكريا: برنامجي الانتخابي يتعلق بتحسين أحوال الصحفيين المعيشية

حاتم زكريا في زيارة لـ"الفجـر": يجب رفع الحد الأدنى لعقد عمل الصحفي إلى 2000 جنيه (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

حل الزمالك الأخير للتعاقد مع كريم العراقي

04:06 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

موجة طقس سيء تضرب مصر خلال أيام.. وأمطار غدا

02:42 م

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status