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خسائر بشرية في قصف هندي باكستاني متبادل في كشمير

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:56 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت الهند وباكستان عن سقوط خسائر بشرية في صفوف قواتهما جراء قصف متبادل، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الطرفين.

أعلن الجيش الباكستاني، في بيان له، أن اثنين من عناصره قتلا بالقصف الهندي في منطقة ديوا، ما دفع قواته إلى الرد على الاعتداء، بالإضافة إلى حادث آخر لقصف متبادل وقع في منطقة حاجيبير، متهما الهند بخرق نظام وقف إطلاق النار.

من جانبه، نعى الجيش الهندي جنديا قتل بالقصف الباكستاني في منطقة رامبور، قائلا إن إسلام آباد تتحمل المسؤولية عن الحادث واضطرت القوات الهندية للرد على الهجوم.

وحمل وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المسؤولية عن التصعيد الأخير، متهما إياه بالسعي لتقويض السلام في المنطقة.

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متبادل كشمير قصف خسائر باكستان الهند إقليم

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