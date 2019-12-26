غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)

تصدرت الفنانة غادة عادل محركات بحث "جوجل"، اليوم الخميس الموافق 26/12/2019، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 45 برفقة كوكبة من نجوم الفن.

وظهرت غادة عادل في مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها مع أولادها عبد الله ومريم وبعض الأصدقاء من الوسط الفني.





نشرت المذيعة إنجي علي، مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من الاحتفال بعيد ميلاد غادة عادل ، و ظهر في الصور كندة علوش وأحمد داوود وأحمد رزق والسيناريست تامر حبيب وأولادها عبد الله ومريم .



