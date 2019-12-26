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غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:34 م
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غادة عادل
غادة عادل
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تصدرت الفنانة غادة عادل محركات بحث "جوجل"، اليوم الخميس الموافق 26/12/2019، حيث احتفلت بعيد ميلادها الـ 45 برفقة كوكبة من نجوم الفن.

وظهرت غادة عادل في مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها مع أولادها عبد الله ومريم وبعض الأصدقاء من الوسط الفني.

نشرت المذيعة إنجي علي، مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من الاحتفال بعيد ميلاد  غادة عادل ، وظهر في الصور كندة علوش وأحمد داوود وأحمد رزق والسيناريست تامر حبيب وأولادها عبد الله ومريم.

ويذكر أن غادة عادل تشارك علي ربيع بطولة فيلم "الخطة العامية" من إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل.
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها وكوكبة من نجوم الفن (صور)
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