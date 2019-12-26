خالد الجندي يوضح حكم التهنئة برأس السنة الميلادية





أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الصدقة أهم الاعمال التي تنجي من القبر، وأولى الأعمال التي تنجي من العذاب، مشددًا على أن جميع الأعمال الصالحة يترتب عليها أجر، لكن الصدقة تنفرد بخاصية أنها تقي من العذاب، وتطفي الخطيئة، كما جاء في قول الرسول –صلى الله عليه وسلم-:" والصدقةُ تُطفِئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النارَ"، وصدقة السر تطفي غضب الرب، كما جاء في قول الرسول –صلى الله عليه وسلم- "إن الصدقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ مِيتَة السُّوءِ".وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، حكم تهنئة الأقباط برأس السنة الميلادية، متسائلًا: "ولما لا نحتفل برأس السنة الميلادية والله سبحانه وتعالى يقول (وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ)، فجميع الأيام المباركات أيام الله، وكل يوم تطلع فيه عليك شمس أنت على طاعة هو تقرب إلى الله"، ويجوز تهنئة الأقباط بعيد الميلاد بجميع اللغات.وتابع، أن جميع الأموات يندمون ويتمنون من الله نصف ساعه يعملون فيه صالحًا، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتصدق".