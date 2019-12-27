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نشرة حوادث "الفجر"..30 متهما بحيازة مخدرات.. ومقتل طفلين بالبدرشين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
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تعبيرية
تعبيرية
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

السيطرة على حريق شقة بمنطقة التجمع
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، من دون وقوع إصابات أو وفيات.

حملات مرورية تضبط 1306 مخالفات على الطرق السريعة
شنت الإدارة العامة للمرور، حملات أمنية مكبرة لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

ضبط 30 متهما لحيازتهم مواد مخدرة بالجيزة
شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة، حملة على "دواليب" المخدرات، وأوكار تجار السلاح بنطاق القطاع خلال حملة أمنية موسعة، لضبط مروجي المواد المخدرة والقضاء على حائزي المواد المخدرة.

بسبب كلب.. مقتل طفلين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبدرشين
توفي الطفل المصاب بطلق ناري، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين، متأثرا بإصابته.

الداخلية تستقبل طلبة المدارس بالمواقع الشرطية (صور)
واصلت وزارة الداخلية تنظيم زيارات لمجموعة من طلاب المدارس، واستقبالهم بالمواقع الشرطية للتعريف بالمهام التى يضطلع بها رجال الشرطة فى حفظ الأمن، ولغرس السلوكيات الإيجابية لديهم.

طلبوا فدية 10 ملايين جنيه.. ضبط 3 متهمين بخطف رجل أعمال
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من القبض على تشكيل عصابى لقيامهم باختطاف نجل شقيق صاحب شركة مقاولات وطلب فدية 10 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

مجلس الدولة يأمر بعلاج طفلة من مرض نادر
قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة التاسعة والعشرون - أفراد القليوبية - في الدعوى رقم ٧٥٤٥ لسنة ١٩ قضائية بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبد الدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة روان، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف دواء (الانزيم التعويضي Nagalazyme) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.

26 مارس.. محاكمة إبراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، لجلسة 26 مارس المقبل؛ لتقديم ما يفيد التصالح مع الدولة.

حملات مرورية بالجيزة لفحص السائقين متعاطي المخدرات
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة ومواجهة كل صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين بمختلف أنحاء القطاع.
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الكلمات المفتاحية

الحوادث الجيزة البدرشين أخبار

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