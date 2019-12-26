عروس بيروت 84.. تفاصيل الحلقة وموعد العرض والقنوات الناقلة

عُرضت عروس بيروت 84 وفور عرضها تصدرت "ترند" جوجل، بعد أن شهدت أحداثها إثارة كبيرة وتشويق.





تفاصيل عروس بيروت 84





ودارت أحداث عروس بيروت 84، حول عودة ثريا إلى القصر، وتستقبلها بسمة ودينا بفرح، وتسألهم ثريا عن أحوالهم وتطمئن عليهم، وأكدوا لها أنه لا سعادة بدون وجودها معهم.





اشتعال الأحداث في عروس بيروت 84





واشتعلت الأحداث، ببكاء ثريا عندما كشفت عن أنها مازالت تحب فارس، في مشهد مؤثر ما دعا السيدة رنا إلى الخروج، ودخلت السيدة ليلي، التي تفاجأت بوجود ثريا، وتشعر بعدم الارتياح لوجودها.





مشاداة كلامية





طالبت السيدة ثريا بالرجوع الي غرفتها في اقرب وقت، لترد نايا: "لقد دخلت الي هنا بحضور السيدة ليلي، والسيد فارس يعلم بهذا، ولن نخرج منها لانها أصبحت غرفتي ، وتخرج السيدة ثريا وتذهب الي غرفة نايا.





بكاء وحسرة





بكت ثريا وجاءت بسمة، اتمنعها من البكاء، وتعدها بأن الأمور ستصير في أحسن حال، قائلةً: "هل أخبر السيد فارس بما يجري الآن؟"، ولكن ثريا ترفض قائلةً: "هو من سمح لها بالمدئ إلى غرفتي، ويعلم كل شيء".









موعد عرض عروس بيروت





وتعرض حلقات المسلسل على قناة mbc4 الفضائية، من الأحد إلى الخميس، وتستحوذ على اهتمام الجمهور، مما يجعل الجمهور يحرص دومًا على مشاهدة المسلسل.





أحداث مسلسل عروس بيروت

أحداث عروس دبي، تدور حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.





أبطال عروس بيروت





كتبت مسلسل عروس بيروت نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شيمون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغى، ومرام على، ونخبة من النجوم.





عروس بيروت يشعل مواقع التواصل





أحدث "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.





منسوخ من عمل درامي تركي





واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.





الأسماء تتشابه





ورصد متابعوا المسلسل عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركي، وتشابه أسماء الشخصيات، حتى اسم البطلة "ثريا" التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من "فاروق" إلى "فارس"، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.





موعد العرض والقنوات الناقلة





مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4





العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.





الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.





الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.





الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.





الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.



