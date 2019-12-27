Advertisements
Advertisements
Advertisements

تموين المنوفية تكشف لـ"الفجر": تحرير 21 ألف محضر خلال 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:24 ص
Advertisements
عاطف الجمال
عاطف الجمال
أحمد الباهي
Advertisements
صرح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن عام 2019 شهد منذ بدايته العديد من الحملات المفاجئة على الأسواق، وذلك في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأشار "الجمال" في تصريحه لبوابة "الفجر"، أن المديرية لم تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتلاعبين بالأسعار، ومروجي السلع في السوق السوداء، وكذلك متابعة توافر المواد البترولية باستمرار.

حيث أوضح "الجمال" أن إجمالي المحاضر والتقارير وإثبات الحالة المحررة ضد المخابز منذ 1 يناير 2019 حتى الأن بلغ عددها 9224، شاملة (نقص وزن- مواصفات- تهريب وتجميع دقيق- توقف عن الإنتاج- عدم الإعلان عن المواعيد- سجلات- عدم الالتزام بالمواعيد- الاستيلاء على خبز مدعم- مدير مسئول، أخرى مخابز).

كما بلغ إجمالي المحاضر المحررة ضد السوق السوداء منذ بداية العام 12402 محضر، شاملة (بيع بأزيد من السعر- عدم الإعلان عن الأسعار- بدون ترخيص- مجهول المصدر- منتهية الصلاحية- مواد بترولية- تاجر تمويني- عدم مزاولة- أخرى أسواق).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين اجراءات قانونية آلف

أخبار تهمك

’’yalla shoot’’ بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول "بث م

منذ حوالي 10 ساعة

تحطم طائرة تقل 100 شخص في كازخستان

منذ ساعة الا ربع

Watch Live| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا live zamalek

الآن

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر ينقذ نجم الأهلي من مفرمة يناير بقرار استثنائي

منذ حوالي 10 ساعات

WATCH Live| بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري.. يلا شوت مباشر SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تعلن طقس الجمعة.. وتحذر المواطنين من الأمطار في هذه الأماكن

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

الآن

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر YALLA SALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ حوالي 11 ساعة

watch online| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت live

الآن

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

الآن

عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوي في الفيفا ضد الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تموين الفيوم: تحرير١١٩٥ محاضر ومخالفات تموينية خلال شهر يوليو

"تموين الفيوم": تحرير 1005 محضر ومخالفات تموينية خلال شهر أغسطس

تموين الفيوم: تحرير ١٠٤٧ محضر ومخالفات تموينية خلال شهر سبتمبر

شرطة التموين تضبط 17 قضية مواد بترولية و270 مخابز

"تموين" الفيوم: ضبط ٧٢ بطاقة ذكية وسلع منتهية الصلاحية لدى تاجر بأبشواي

ضبط 137 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:16 م

يلا شوت yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر يلا كورة kora live رابط ماتش الزمالك

live| بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري ابطال افريقيا.. yallashoot

01:45 م

بداية الصدام.. محمد صلاح يصب غضبه على كلوب بعد استبداله (فيديو)

11:28 م

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر يلا شوت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول الاسطورة LIVE

09:56 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status