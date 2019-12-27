تموين المنوفية تكشف لـ"الفجر": تحرير 21 ألف محضر خلال 2019

صرح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن عام 2019 شهد منذ بدايته العديد من الحملات المفاجئة على الأسواق، وذلك في مختلف قرى ومراكز المحافظة.



وأشار "الجمال" في تصريحه لبوابة "الفجر"، أن المديرية لم تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتلاعبين بالأسعار، ومروجي السلع في السوق السوداء، وكذلك متابعة توافر المواد البترولية باستمرار.



حيث أوضح "الجمال" أن إجمالي المحاضر والتقارير وإثبات الحالة المحررة ضد المخابز منذ 1 يناير 2019 حتى الأن بلغ عددها 9224، شاملة (نقص وزن- مواصفات- تهريب وتجميع دقيق- توقف عن الإنتاج- عدم الإعلان عن المواعيد- سجلات- عدم الالتزام بالمواعيد- الاستيلاء على خبز مدعم- مدير مسئول، أخرى مخابز).



كما بلغ إجمالي المحاضر المحررة ضد السوق السوداء منذ بداية العام 12402 محضر، شاملة (بيع بأزيد من السعر- عدم الإعلان عن الأسعار- بدون ترخيص- مجهول المصدر- منتهية الصلاحية- مواد بترولية- تاجر تمويني- عدم مزاولة- أخرى أسواق).