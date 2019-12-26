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المقابل المادي وراء تعثر انتقال مدافع برشلونة إلى ميلان

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يرغب نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب جان كلير توديبو مدافع فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وتعثرت مفاوضات مسئولو ميلان مع نظائرهم في برشلونة للحصول عىلى خدمات اللاعب الفرنسي بسبب الخلاف على المقابل المادي بحسب ما كشفته تقارير إعلامية في إيطاليا.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية بأن نادي ميلان عرض مبلغ 15 مليون يورو على برشلونة للفوز بخدمات توديبو لكن العرض المادي من النادي الإيطالي لم يلقى قبولًا في برشلونة.

وأضافت بأن نادي برشلونة حدد مبلغ 25 مليون يورو لبيع اللاعب ووجود بند باستعادة المدافع الفرنسي للموافقة على رحيله لصفوف الميلان.
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الكلمات المفتاحية

برشلونة انتقالات يناير انتر ميلان الدوري الايطالي الدوري الاسباني

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