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سوريا تدرس رفع دعوى دولية ضد أمريكا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:34 م
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النفط في سوريا
النفط في سوريا
وكالات
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تدرس الرئاسة السورية، إمكانية رفع دعوى دولية ضد الولايات المتحدة، بسبب سرقتها للنفط السوري.

 

وأشارت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، إلى أن دمشق بدأت التنقيب عن النفط مع شركات روسية.

 

وقد قررت الولايات المتحدة، سحب كل قواتها من شمال سوريا، لكنها تراجعت وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية وللحيلولة دون وقوع حقول النفط في أيدي تنظيم داعش.

 

وعن معركة إدلب، قالت شعبان إن "معركة إدلب بدأت، والطيران الروسي يدعم الجيش السوري"، موضحة أن "المعركة تتوقف أو تستمر بالاستناد إلى الموقف العسكري، ولا علاقة لها بما يجري في ليبيا".

 

وأضافت أن سوريا تعمل ليكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات، ولن تؤثر عليها العقوبات الأمريكية.

 

واتهمت الولايات المتحدة بمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لحسابات استراتيجية لإسرائيل وواشنطن.

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سوريا سرقة النفط الولايات المتحدة النفط في سوريا

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