كريستي تيجن وجون ليجيند يحتفلان بالكريسماس في كاليفورنيا

حصل أطفال كريستي تيجن وجون ليجيند، على مفاجأة العمر صباح يوم الكريسماس.



عادةً، تحتفل العائلة الشهيرة بالعطلات في لوس أنجلوس المشمسة – كاليفورنيا، لكنهم قرروا هذا العام السفر إلى قمم وايومنج الثلجية، يبدو أن هذا التغيير في الخطط ألقي بخطط سانتا كلوز لأنه عندما نظر لونا ومايلز من نافذتهما هذا الصباح، كان سانتا يجري عبر الثلج في الفناء الأمامي، وبينما مر بموجة صرخت لونا وأصدقاؤها في جو من الإثارة إزاء رؤية المفاجأة.



بالطبع، التقطت كريسي والعصابة اللحظة المفاجأة على هاتفها، والتي شاركتها فيما بعد مع معجبيها ومتابعيها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد مجيد لكم".



لم يكن بابا نويل هو الشخصية الوحيدة التي ظهرت، تم رؤية Frosty the Snowman في وقت لاحق صباح يوم عيد الميلاد، على الرغم من أنه تبين أن مايلز كان يرتدي ملابس الشخصية.



يبدو أن جون وكريسي ولونا ومايلز يقضون العطلات مع ستايسي كيبلر وعائلتها في منزلهم في جاكسون هول بولاية وايومنج، حيث يوجد غطاء غزير من الثلوج، وتحافظ العائلات على انشغالها بمسابقات بيت الزنجبيل وماراثون السينما والكثير من ألعاب الملابس.



لا شك في أنهم يستمتعون جميعًا، ناهيك عن الاسترخاء بعد زوبعة 2019، وشهد هذا العام العديد من اللحظات الكبيرة لعائلة كريسي وجون، مع جون الذي يدرب في The Voice، حصلت كريسي على برنامجها التلفزيوني الخاص، وجون هو الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة على العموم، إنهم يستحقون الركود والاسترخاء وأكل الكثير من الحلويات.

