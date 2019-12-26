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انتظام العمل بميناء دمياط رغم سوء الطقس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:11 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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قال ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إنه برغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث استقبل الميناء اليوم الخميس سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة و300 طن يوريا و33 طن علف و280 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4500 طن قمح و7993 طن حديد و4606 طن خردة و4000 طن ذرة و650 طن خشب.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1900 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1303 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6475 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 114882 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50786 طنا.

وقد غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1306 طن قمح، في حين غادر عدد 723 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38513 من البضائع العامة منها عدد 186 سيارة نقل محملة بـ 8228 طن قمح.

وشهدت محافظة دمياط، هطول موجة من الأمطار بدرجات متفاوتة في عدد من المراكز والمدن تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، حيث ارتفعت الأمواج اكثر من ٣ أمتار.

كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين بالإضافة إلى قري ومراكز المحافظة.

ومن جانبها رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.

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