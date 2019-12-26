تقارير.. الكشف عن موقف سداسي برشلونة من الرحيل في يناير

قامت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، بالكشف عن موقف سداسي فريق برشلونة من الرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك ستة لاعبين من البارسا يرتبطون بمستقبل الفرق الأخرى وهم إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال وكارليس ألينيا وموسى واجي وجان كلير توديبو وأبيل رويز.

وكشف الصحيفة الشهيرة عن حالة كل لاعب منهم على النحو التالي:

إيفان راكيتيتش (لن يرحل)

آرتورو فيدال (لن يرحل)

كارليس ألينيا (يرتبط بالانتقال إلى ريال بيتيس أو خيتافي)

موسى واجي (لا توجد عروض له)

أبيل رويز (يريد الرحيل)

توديبو (مطلوب في العديد من الأندية)

ولم يحسم برشلونة حتى الآن موقفه من الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل إمكانية ضم لاعب فقط، أو عدم التدعيم بأي صفقات جديدة في يناير.