أسعار العملات اليوم الخميس 26-12-2019 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات اليوم

حافظت أسعار العملات اليوم الخميس 26-12-2019 في البنوك على استقرارها مقابل الجنيه المصري، وذلك بعدما شهدت أداء متباين امام الجنيه خلال تعاملات امس وجاءت أسعار العملات اليوم على النحو التالي وفقا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت كما يلي:





أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم نحو 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1132 جنيهًا للبيع





سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7431 جنيهًا للشراء 17.8921 جنيهًا للبيع





سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7389 جنيهًا للشراء 20.8921 جنيهًا للبيع





سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2908 جنيهًا للشراء 16.4270 جنيهًا للبيع





سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.6099 جنيهًا للشراء 14.7274 جنيهًا للبيع



