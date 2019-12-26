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أسعار العملات اليوم الخميس 26-12-2019 مقابل الجنيه المصري

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
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أسعار العملات اليوم 
حافظت أسعار العملات اليوم الخميس 26-12-2019 في البنوك على استقرارها مقابل الجنيه المصري، وذلك بعدما شهدت أداء متباين امام الجنيه خلال تعاملات امس وجاءت أسعار العملات اليوم على النحو التالي وفقا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصري وجاءت كما يلي:

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري
 
سجل متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم نحو 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1132 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.7431 جنيهًا للشراء 17.8921 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7389 جنيهًا للشراء 20.8921 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.2908 جنيهًا للشراء 16.4270 جنيهًا للبيع

سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.6099 جنيهًا للشراء 14.7274 جنيهًا للبيع

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

اسعار العملات العربية في البنوك اليوم

سجل سعر الريال سعودي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 4.2597 جنيهًا للشراء 4.2947 جنيهًا للبيع

سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6467 جنيهًا للشراء 53.1002 جنيهًا للبيع

سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3518 جنيهًا للشراء 4.3872 جنيهًا للبيع.

سجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2823 جنيهًا للشراء 2.2996 جنيهًا للبيع

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