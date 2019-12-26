أول رد فعل لوالدة أحمد داش بعد تعرضه لحادث سيارة

تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث سيارة، وحرصت والدته على مشاركة صورة السيارة التي تهشمت بشكل كامل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، احمد ابنى عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد"، وانهالت التعليقات عليها للاطمئنان على أحمد داش وصحته حاليا.





وشارك أحمد داش مؤخرا في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة، ومن اخراج بيتر ميمي، وحقق النجم إيرادات ونجاح كبير، وعن أ خر عمل درامي شارك فيه هو "طايع" مع النجم عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وإخراج عمرو سلامة وتم عرضه رمضان 2018.





وشرك الفنان أحمد داش النجم محمد رمضان في فيلم "البرنس"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، حيث يجسد داش دور أساسي ويدور أحداثه في إطار شعبي.



