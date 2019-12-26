Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد فعل لوالدة أحمد داش بعد تعرضه لحادث سيارة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:31 ص
Advertisements
أحمد داش
أحمد داش
Advertisements
تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث سيارة، وحرصت والدته على مشاركة صورة السيارة التي تهشمت بشكل كامل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، احمد ابنى عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد"، وانهالت التعليقات عليها للاطمئنان على أحمد داش وصحته حاليا.

وشارك أحمد داش مؤخرا في بطولة فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة، ومن اخراج بيتر ميمي، وحقق النجم إيرادات ونجاح كبير، وعن أخر عمل درامي شارك فيه هو "طايع" مع النجم عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وإخراج عمرو سلامة وتم عرضه رمضان 2018.

وشرك الفنان أحمد داش النجم محمد رمضان في فيلم "البرنس"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، حيث يجسد داش دور أساسي ويدور أحداثه في إطار شعبي.

وولد الفنان الصاعد أحمد داش في عام 2000، ودخل مجال الفن عن طريق الإعلانات، وعن طريق مريم أبو عوف، وتألق في فيلم "لا مؤاخذة"، لينطلق ويبدأ مسيرة نجاحه في عالم الفن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

والدة احمد داش سيارة داش حادث سيارة حادث الفنان احمد داش احمد داش

أخبار تهمك

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 20 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطقس السيء (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 15 ساعة

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 6 ساعات

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كواليس أزمة لاعبي الزمالك في زامبيا

منذ ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أحمد داش أحدث المنضمين لفيلم "كازابلانكا" مع أمير كرارة

خالد تاج الدين يتعرض لحادث سير مروع.. وتهشم سيارته بعد انقلابها (صورة)

باسل خياط يتعاقد على مسلسل رمضان 2019

عاجل.. أول تصريح من أحمد زاهر بعد تعرضه لحادث (صورة)

"سيلفي" أمير كرارة ومحمود البزاوي في كواليس "كازابلانكا" (صورة)

باشا مصر في مرحلة الشيخوخة.. والجمهور: "إيه النجومية دي؟"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

04:54 ص

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status