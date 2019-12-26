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بجلسة تصوير جديدة.. خالد سليم وأسرته يحتفلون بالكريسماس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يحرص الفنان خالد سليم على التواصل مع محبيه بشكل دائم، ومشاركتهم صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة به وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشر خالد مجموعة من الصور الجديدة له مع أسرته خلال احتفالهم ببدء العام الجديد،وعلق خالد على الصور قائلاً:"عيد ميلاد سعيد للجميع من عائلتنا لك"، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيه.


وفي سياق آخر، شارك خالد مؤخرًا في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي، ديانا هشام،هاجر الشرنوبي،نيكولا معوض، أشرف زكي، حازم سمير،إسلام جمال، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.
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