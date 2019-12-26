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بعد قليل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة (تعرف عليها)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:34 ص
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مياه الشرب
مياه الشرب
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تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، المياه عن عدة مناطق، اليوم الخميس.

وأوضحت الشركة أن المناطق هي: أرض الجولف - ألماظة - میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة - قاعدة ألماظة - مجمع الجلاء الطبى - مستشفى مصر للطيران، بدءًا من الساعة 10 صباح اليوم الخميس وحتى الساعة 10 مساء اليوم.

وأضافت الشركة أن قطع الخدمة لإلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبو بكر الصديق بمصر الجديدة، ضمن المشروع القومى كبارى وطرق مصر الجديدة.

وناشدت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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