دعوة السيسي ومفاوضات السد.. أبرز ما جاء بصحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس لعدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.





ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "القوات المسلحة مسئولة عن مدنية الدولة وديمقراطيتها"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن الحفاظ على الأمن القومي والدولة المصرية ومنعها من السقوط والحفاظ على المسار الدستوري ومدنية الدولة وديمقراطيتها، مشددًا على أن الجيش يسهم بجزء من قدراته لمساعده القطاع المدني باعتبار ذلك مهمة أمن قومي في الحفاظ على الدولة واستقرارها وهي مهمة مستقره للجيش.





ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، في مداخله له خلال افتتاحه عددا من مشروعات الإنتاج الحيواني بمحافظه الفيوم أمس، أن حديثه عن مسئولية القوات المسلحة طبقا لنصوص الدستور في الحفاظ على الدولة المدنية يأتي في إطار التذكير بهذا الدور الذي قد يكون هناك كثير من الناس لا ينتبهون له.





وأشار الرئيس إلى أن المشكلة التي تواجه القطاع العام ليست في تنفيذ المشروعات ولكن في ثقافة الإدارة التي تشكلت عبر سنين طويلة وهي أن المال العام ومنشآته "مباحه"، وذلك ردا على كلمة وزير الزراعة السيد القصير التي أشار فيها إلى أن الدولة تمتلك 51 مزرعة إنتاج حيواني متوقفه عن العمل وبحاجه إلى التطوير.





وأكد الرئيس أن الدولة تسعى إلى توفير سلالات جيدة من الماشية وبأسعار مناسبة، وطالب بالارتقاء بالسلالات المحلية من الماشية حتى تصبح بإنتاجها قريبًا للسلالات العالمية، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات المصرية ووزارة الزراعة لاستنباط سلالات محسنة في اللحوم والألبان بعد عام .





وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسي جدد دعوته للقطاع الخاص للإسهام في المشروعات التي قامت الدولة بتنفيذها تحت إشراف القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية كبيرة ويوجد طلب عليها وأكد أن أي شخص ينفذ مشروعًا في مجال الغذاء سوف ينجح إذا أدير بشكل جيد.





وقال الرئيس إن شركات القوات المسلحة أو شركات جهاز الخدمة العامة ستطرح في البورصة المصرية وبذلك لا تتاح الفرصة فقط للقطاع الخاص بل لكل المواطنين.





وأشار الرئيس إلى أن الهدف من التوزيع الجغرافي للمشروعات الجديدة هو إيحاد فرص عمل في تلك المناطق وشملت المشروعات التي افتتحها الرئيس بالفيوم المرحلة الأولى من مشروع المليون راس ماشيه بطاقه 200 ألف راس و مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل إضافة إلى زراعه 25 ألف فدان كمرحله أولى لتوفير الأعلاف الجافة لمصلحة المشروع كما افتتح الرئيس عبر دائره تلفزيونيه مغلقه" الفيديو كونفرانس" 4 مشروعات للإنتاج الحيواني بمدينه النوباريه بمحافظه البحيرة بإجمالي طاقه استيعابية 40 ألف رأس في الدورة.





وفي صفحتها الأولى أيضًا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر على الأنحاء كافه اليوم وغدًا بسبب المنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط مع وجود منخفض أخر بطبقات الجو العليا ويبدأ التحسن بعد غد السبت على الأنحاء كافة.





وأكدت إيمان شاكر وكيله مركز الاستشعار عن بعد استمرار الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى شمال سيناء والمتوسطة على القاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، ولفتت إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم المناطق خاصة المكشوفة والسريعة مما يتطلب الحرص الشديد في أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية.





وتحت عنوان "مصر تؤكد عدم تقديم تنازلات في مفاوضات سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مصر أعلنت تمسكها بحقها في استمرار الحصول على 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا باعتباره متوسط إيراد النيل الأزرق خلال فتره الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث أثناء الفترة التي تعرض لها النيل من عام 1979 حتى 1987.





وأكدت وزارة الري أنها لم تطلب 35 مليار متر مكعب خلال جولة مفاوضات سد النهضة التي أجريت في عدة اجتماعات بواشنطن والقاهرة والخرطوم ولم تتنازل عن أي كمية في حصتها.





وأوضحت في بيان أمس أن الجانب الأثيوبي طالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد مع الإشارة إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسيه تغذي نهر النيل.





وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي توضيحا للرأي العام وردا على بعض المعلومات المغلوطة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام المغرضة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب، مشيرةً إلى أن مصر في إطار سعيها في مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التواصل لصيغه توافقيه تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.





وتحت عنوان "33 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 7 محافظات"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقد اجتماعه الدوري بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وقيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومديري المشروع بالمواقع المختلفة لمتابعة موقف تنفيذ 33 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظه الأقصر- أسوان – قنا - بورسعيد – البحيرة - كفر الشيخ - الجيزة و218 وحدة سكنية في مدن المنيا الجديدة – السادات - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - الفيوم الجديدة – بدر ).





وأكد الجزار ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة من الانتهاء من الأعمال بأعلى جودة حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.





وفي متابعتها أيضا للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "ضبط تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة الوظائف العامة" أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط تشكيل إجرامي تخصص أعضاؤه في انتحال صفة بعض الوظائف العامة بالدولة منها هيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة حيث تمكن التشكيل من إصباغ صفة رسميه لهم لتيسير أعمال النصب وذلك من خلال تزوير عقود تعيين للمواطنين المتعاملين معهم منسوب صدورها لجهات رسمية حكومية ببعض الدول العربية ومنها دوله الكويت والإمارات وجار العرض علي النيابة العامة المتخصصة لاتخاذ اللازم قانونا.





وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزير البترول والثروة المعدنية أكد أهمية استدامة قطاع البترول في توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية التي تقوم عليها الأنشطة البترولية المختلفة من أعمال بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز ليستمر قطاع البترول كأحد الروافد المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد القومي.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال توقيع وزير البترول 4 اتفاقيات بتروليه جديده للبحث عن البترول والغاز الطبيعي إنتاجهم بمناطق الصحراء العربية وخليج السويس و وادي النيل باستثمارات 155 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 10.5 مليون دولار وتشمل حفر 30 بئرا بحضور الجيولوجي اشرف فرج وكيل أول وزاره البترول للاتفاقيات والاستكشاف و المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئه البترول و المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركه جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.



