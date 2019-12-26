قتلى جراء إعصار "فانفون" في الفلبين

تسبب إعصار "فانفون"، في مقتل 16 شخصًا على الأقل بالفلبين بعد أن هبت العاصفة الوحشية على الشاطئ في يوم عيد الميلاد، حسبما أفادت "وكالة فرانس برس"، اليوم الخميس.

وأجبر إعصار "فانفون"، أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين، وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ، في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

ويذكر أن إعصار "فانفون" هو الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.