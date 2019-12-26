تحديد سعر "هالاند" عقب تألقه في دوري أبطال أوربا

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن القيمة المالية المحتملة لصفقة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، والذي يتصارع علي التعاقد معه عدد من عمالقة أوروبا، بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك مع منتخب بلاده.





قيمة مالية ضخمة لصفقة النرويجي "هالاند":





وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن صفقة النرويجي ايرلينج هالاند صاحب الـ 19 عامًا، قد تصل قيمتها إلي 80 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الألمانية أن مينو رايولا، وكيل اللاعب، سيحصل على عمولة قدرها 15 مليون يورو، بالإضافة لحتمية دفع مبلغ نقدي قدره 8 ملايين يورو، فضلًا عن 35 مليون يورو كراتب للمهاجم الشاب، على مدار 4 سنوات.





وأشارت أن النادي الذي يرغب في التعاقد مع "هالاند" عليه دفع 22 مليون يورو ايضًا لفريق سالزبورج النمساوي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.





صراع شرس بين عمالقة أوروبا لضم "هالاند":





ويتصارع عدد من الأندية الأوروبية الكبري للتعاقد مع ايرلينج هالاند أبرزهم، ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج، ومانشستر سيتي، وذلك بعد تألق اللاعب في دوري أبطال اوروبا وإحرازه 8 أهداف احتل بها مركز وصيف هدافي البطولة.