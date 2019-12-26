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يوفنتوس يقترب من ضم مهاجم جديد في الانتقالات الشتوية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:07 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
علي ماهر حلمى
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اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من ضم اللاعب الدولي النرويجي آرلينج براوت هولاند صاحب ال19 عاما من صفوف نادي ريد بول سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية الشهيرة ان نادي يوفنتوس تمكن من الفوز بخدمات اللاعب الدولي النرويجي هالاند لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي حيث قدم مبلغ قدره 30 مليون يورو من أجل إحضاره الى صفوف السيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن المهاجم الدولي النرويجي الشاب لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي سيوقع على عقد مدته خمس سنوات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بقيمة 3.5 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى مكافآت والانضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن اللاعب الدولي النرويجي هالاند مهاجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي صاحب الـ19 عاما استطاع أن يسجل هذا الموسم مع فريقه النمساوي 28 هدفاً في 22 مباراة فقط بالإضافة إلي الإنفراد بصدارة ترتيب هدفي بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم مما ادي الي جذب إهتمام عدة أندية أوربية كبري أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي و ريال مدريد الإسباني و ميلان الإيطالي بالإضافة إلي بوروسيا دورتموند ولايبزيج الألماني.

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يوفنتوس ضد لاتسيو يوفنتوس رونالدو

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