Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يقرر عودة أشرف حكيمي من صفوف دورتموند

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:05 ص
Advertisements
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
علي ماهر حلمي
Advertisements
قرر نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي عودة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارته من الفريق الألماني.

وقالت صحيفة آس الإسبانية:" قررت ادارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي عدم بقاء اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني و سيعيده إلى الفريق بمجرد نهاية الموسم الجاري حيث يملك النادي الملكي تقارير إيجابية عن اللاعب صاحب ال21 عاماً بعد تألقه مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني في موسمين ما جعل قيمته السوقية تتضاعف بنسبة 800 %".

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" قيمة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي في سوق الانتقالات ارتفعت بشكل واضح من 5 مليون يورو إلى 45 مليون يورو بعد موسمين فقط في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني وهذا ادي الي ان ادارة نادي ريال مدريد الإسباني رفض عرضا لنظيره الألماني بوروسيا دورتموند في الصفقة المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لضم النجم الدولي المغربي.

يذكر أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي قد انضم لصفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018 من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني لمدة موسمين علي سبيل الأعارة دون أحقية الشراء النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الن ريال مدريد أشرف حكيمي اليوم أشرف حكيمي

أخبار تهمك

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 17 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الزراعة تعلن خبر سار بشأن أسعار اللحوم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 14 ساعة

طارق يحي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. مطرب شهير يتفاخر بتوزيعه النقود على الفقراء (صور)

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين بشأن الطقس السيء (فيديو)

منذ أقل من ساعة

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بوروسيا دورتموند يضم أشرف حكيمي من ريال مدريد

زيدان يحسم مستقبل نجم ريال مدريد

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بعودة أول المعارين

ريال مدريد يقررعودة نجم الفريق في الصيف

ريال مدريد يعيد 5 معارين

بعد تألقه الفترة الأخيرة.. نجم ريال مدريد يتحدث عن موقفه من العودة للفريق

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

عاجل.. محمد فضل يعلن موعد نهاية الموسم الكروي المصري

07:09 ص

طارق يحي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

06:26 ص

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status