ريال مدريد يقرر عودة أشرف حكيمي من صفوف دورتموند

قرر نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي عودة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء إعارته من الفريق الألماني.





وقالت صحيفة آس الإسبانية:" قررت ادارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي عدم بقاء اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني و سيعيده إلى الفريق بمجرد نهاية الموسم الجاري حيث يملك النادي الملكي تقارير إيجابية عن اللاعب صاحب ال21 عاماً بعد تألقه مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني في موسمين ما جعل قيمته السوقية تتضاعف بنسبة 800 %".





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" قيمة اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي في سوق الانتقالات ارتفعت بشكل واضح من 5 مليون يورو إلى 45 مليون يورو بعد موسمين فقط في صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني وهذا ادي الي ان ادارة نادي ريال مدريد الإسباني رفض عرضا لنظيره الألماني بوروسيا دورتموند في الصفقة المطلوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لضم النجم الدولي المغربي.





يذكر أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي قد انضم لصفوف نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2018 من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني لمدة موسمين علي سبيل الأعارة دون أحقية الشراء النهائي.