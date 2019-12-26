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طارق يحي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
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طارق يحي
طارق يحي
الفجر الرياضي
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قال طارق يحيى، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن فريقه يعاني من الإرهاق الشديد، وهو ما أدى للخسارة من المصري في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وأكد المدير الفني للطلائع في تصريحاته عقب اللقاء، عبر قناة "تايم سبورت": "لاعبو الطلائع ليسوا آلات بل بشر، نعاني من الإرهاق نتيجة 5 سفريات في وقت قصير نتيجة ضغط المباريات واللعب خارج القاهرة"

وواصل طارق يحي: "عمرو جمال عائد من الإصابة، ونعاني من 3 إصابات آخرى، وحالة الارهاق أصبحت واضحة على اداء اللاعبين".

وأكمل : "أهدرنا عدة فرص في مباراة المصري، ونحاول تحسين إنهاء الهجمات، لذا أحتاج للتدعيم بنسبة مليون% بصفقات جديدة في يناير".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري للنقطة 11 في المركز العاشر من 9 مباريات، فيما توقف نادي طلائع الجيش رصيده للنقطة 7 في المركز الـ16.
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