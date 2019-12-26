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توتنهام مستعد لضم نجم ريال مدريد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:20 ص
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مورينيو
مورينيو
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن إدارة توتنهام الإنجليزي مستعد لدفع مبلغ كبير من أجل التعاقد مع رافائيل فاران نجم ريال مدريد.

وأوضحت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن إدارة توتنهام مستعدة لدفع مبلغ 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات قلب الدفاع الدولي الفرنسي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هو الذي جاء بفاران إلى ريال مدريد عام 2011 ويسعى لضمه إلى فريقه.

وكشفت التقارير أن توتنهام يعاني من مشاكل عديدة في خط الدفاع في هذا الموسم.
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