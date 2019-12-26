"حلقة النار".. أين يمكنك رؤية الكسوف الحلقي النادر في مصر؟

بدأت قبل قليل، ظاهرة كسوف الشمس الحلقية في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات.





ومن المقرر أن تشهده أيضا عدة دول بينها مصر، حيث يمكن للمواطنين رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس من الحدود الشرقية على ساحل البحر الأحمر.





ونعرض لكم في السطور التالية الأماكن التي يمكن فيها رؤية الكسوف الحلقي للشمس.





يمكن رؤيته فى رأس غارب لمدة 3 دقائق.





يمكن رؤيته في الغردقة لمدة 7 دقائق





يمكن رؤيته في سانت كاترين لمدة 6 دقائق.





ويمكن رؤيته في شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق.





يمكن رؤيته في القصير لمدة 12 دقيقة.





يمكن رؤيته في مرسى علم لمدة 15 دقيقة.





يمكن رؤيته في شلاتين لمدة 20 دقيقة.





يمكن رؤيته في أبو رماد لمدة 26 دقيقة.





يمكن رؤيته في حلايب لمدة 27 دقيقة.



