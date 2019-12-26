Advertisements
Advertisements
Advertisements

وصلة رقص لبشري على أنغام "اللي باعنا خسر دلعنا" (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:11 ص
Advertisements
بشرى
بشرى
أماني سلام
Advertisements
ظهرت الفنانة بشري، في حفل المطرب اللباني راغب علامة، وهي في قمة السعادة وترقص وتغني على آنغام أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا".



نشرت الفنانة بشري، مقطع فيديو لها وهي ترقص في حفل راغب علامة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "
إللى باعنا خسر دلعنا..اه والله صدق إللى قال، بنحبك يا راغب".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى، شاركت فى بطولة مسلسل" عوالم خفية" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم عادل امام، خالد انور، صلاح عبدلله، هبة مجدى، فتحى عبد الوهاب، إخراج رامى إمام، تأليف أمين جمال .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وصلة رقص راغب علامة بشرى اللي باعنا خسر دلعنا

أخبار تهمك

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ يوم

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزراعة تعلن خبر سار بشأن أسعار اللحوم

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 12 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 12 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 10 ساعة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

راغب علامة يشعل حفل زفاف ابنة شقيقه (فيديو)

راغب علامة يصل المغرب استعدادا لحفله بمهرجان أفران

نجيب ساويرس يبدي إعجابه بأغنية "اللي بعنا خسر دلعنا" وراغب علامة يشكره (صورة)

راغب علامة يغني "اللي باعنا خسر دلعنا".. ومايا دياب ترقص (فيديو)

شاهد.. رد فعل راغب علامة بعد منع ابنه رقص والدته على "اللي باعنا خسر دلعنا" (فيديو)

ابن راغب علامة يمنع والدته من الرقص (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

03:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status