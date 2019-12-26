وصلة رقص لبشري على أنغام "اللي باعنا خسر دلعنا" (فيديو)

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى، شاركت فى بطولة مسلسل" عوالم خفية" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم عادل امام، خالد انور، صلاح عبدلله، هبة مجدى، فتحى عبد الوهاب، إخراج رامى إمام، تأليف أمين جمال .

ظهرت الفنانة بشري، في حفل المطرب اللباني راغب علامة، وهي في قمة السعادة وترقص وتغني على آنغام أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا".نشرت الفنانة بشري، مقطع فيديو لها وهي ترقص في حفل راغب علامة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة "إللى باعنا خسر دلعنا..اه والله صدق إللى قال، بنحبك يا راغب".