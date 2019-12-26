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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل البوكسينج داي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
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ليفربول وليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي
أحمد عصام
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يترقب عشاق كرة القدم في العالم الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تسمى بالبوكسينج داي، حيث تقام هذة الجولة والتي تليها في أيام اعياد الميلاد وبداية السنة الجديدة وهذا ما يعتاد عليه الفرق الإنجليزية خلال السنوات الماضية.

ليفربول يغيب عن المشاركة في البريميرليج :-

وغاب الريدز عن المشاركة في الجولة الماضية، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية والتي حصل عليها على حساب فريق فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية بنتيجة هدف نظيف أحرزه البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي :-

وستكون قمة تلك الجولة بين فريق ليفربول وفريق ليستر سيتي في المباراة التي ستقام على ملعب الكينج باور معقل الثعالب يوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره فريق برايتون على ملعب الوايت هارت لين الجديد في بداية الجولة بالساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة من فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وسيحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على فريق ولفرهامبتون من اجل الثأر بعد الخسارة في مبارة الذهاب على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وسيخوض الطرف الآخر في مدينة مانشستر مباراة سهلة نسبيا ضد فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب الأولدترافورد.

ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-

1- ليفربول 49 نقطة.
2- ليستر سيتي 39 نقطة.
3- مان سيتي 38 نقطة.
4- تشيلسي 32 نقطة.
5- شيفيلد يونايتد 28 نقطة.
6- ولفرهامبتون 27 نقطة.
7- توتنهام 26 نقطة.
8- مان يونايتد 25 نقطة.
9- نيوكاسل 25 نقطة.
10- بيرنلي 24 نقطة.
11- آرسنال 23 نقطة.
12- كريستال بالاس 23 نقطة.
13- برايتون 20 نقطة.
14- بورنموث 19 نقطة.
15- إيفرتون 19 نقطة.
16- وست هام 19 نقطة.
17- ساوثهامبتون 18 نقطة.
18- أستون فيلا 15 نقطة.
19- نورويتش 12 نقطة.
20- واتفورد 12 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

كريس فريق توتنهام هوتسبير الدوري الان الـ8 آلف

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