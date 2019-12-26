عاجل| بث مباشر لظاهرة الكسوف الحلقي في دولة الإمارات

بدأت قبل قليل، ظاهرة كسوف الشمس الحلقية في المملكة العربية السعودية والإمارات.





هذا، ومن المقرر أن تشهد عدة دول في المنطقة هذه الظاهرة.





ويحذر الأطباء من النظر مباشرة إليها بالعين المجردة.





وقامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية بالإعلان عن إقامة صلاة الكسوف على مستوى الدولة، والتي المُقرر لها اليوم الخميس، في تمام الساعة 07:40 صباحًا بتوقيت الإمارات، بجوامع الشيخ زايد بكل إمارة والجوامع الرئيسية الأخرى، بمناسبة ظاهرة كسوف الشمس الحلقي النادرة التي لم تشهدها الإمارات منذ حوالي 170 عامًا.





حكم صلاة الكسوف

وتعد صلاة الكسوف سنة مؤكدة، في حال كسوف الشمس كسوفًا كليًا أو جزئيًا مشاهدًا بالعين، ويدخل فيها الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير، بحسب ما أوردته "الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" في بيانها.





وأوضحت هيئة الأوقاف الإماراتية أن وقت صلاة الكسوف سيبدأ من حين ظهور الكسوف وحتى انجلائه، ومن المستحب أن تقام جماعة.





ويصح أداء صلاة الكسوف فرديًا، ويمكن أن تؤدى بالمسجد، وتجوز في غيره، على أن تكون القراءة فيها جهرًا وليس سرًا، على رأي جمع من أهل العلم، مع الإطالة بالقراءة والركوع والسجود، بما لا يشق على المصلين، فينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين معه، وأخيرًا الاستماع إلى موعظة الإمام بعد الصلاة.



