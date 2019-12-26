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عبد الحليم قنديل: مصر هي الدولة الجوهرية بالمنطقة (فيديو)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:35 ص
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عبد الحليم قنديل
عبد الحليم قنديل
جرجس ميلاد
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أثنى الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، على حديث الرئيس السيسي، الأربعاء، عن أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار مصر، مؤكدا ان مصر هى الدولة الجوهرية بالمنطقة.

وأضاف "قنديل" خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الزعامة الاقليمية لا توهب ولكنها تكتسب بالثقافة والجغرافيا والتاريخ، وفي ذلك تلك العناصر، فإن مصر هى أقدم دولة في المنطقة وأكبرها وتمتلك أقوى جيش، مشيرا إلى أنه اقتصادها تعرض لنكسات كبري متعددة منذ الحروب التى شهدتها في القرن الماضي.

وأكد أن مصر تشهد الأن استعادتها لاستقرارها الداخلي ومن ثم استعادتها لدورها الإقليمي، مشيرا إلى أن الاستقرار مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي وأوضاع الشعب نفسه.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس، افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم،وأدلى بعدة تصريحات صحفية حول عدة موضوعات أهمها تعافي الاقتصاد المصري، وأزمة سد النهضة.
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