Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير الكرة ببنى سويف: مستعدين لطهطا ونحتاج لعبور كبوة مباراة البنك

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
Advertisements
بني سويف
بني سويف
محمد الحسينى
Advertisements
استعدادت مكثفة يجريها الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى قبيل مواجهة طهطا، بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب طهطا الرياضى الاحد القادم، بمنافسات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي كثف من جلساته مع لاعبي الفريق لتجاوز اثار الهزيمة الأخيرة أمام البنك الأهلى بالاسبوع العاشر بهدف نظيف وطالب لاعبيه بضرورة التركيز فى المباريات القادمة والجدية فى التدريبات والمباريات القادمة لعودة الصدارة للفريق السويفى .

وقال ياسر التونى، مدير الكرة ببنى سويف : الفريق مستعد الحمد لله بشكل جيد ونحتاج لعبور كبوة المباراة السابقة وبالتأكيد مباراة طهطا بملعبه لن تكون سهلة .

وأضاف : لا توجد غيابات بصفوف الفريق واكدنا على اللاعيبين اننا ليس لدينا رفاهية الحصول على مركز دون الصعود وأنهم كبار قادرين على استعادة الصدارة .

ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 20 نقطة جمعها الفريق من خلال 9 اسابيع الماضية تمثلت فى تحقيق الفوز 6 مرات أمام شبان قنا وسوهاج والمنيا والإعلاميين وديروط والفيوم فيما تعادل الفريق بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف وخسر أمام الالمونيوم بهدف نظيف كما خسر أمام البنك الأهلى بالجولة الأخيرة بهدف نظيف أيضا .

وتمثل المباراة أهمية كبري للجهاز الفنى لبنى سويف والتى يعتبرها ذات أهمية كبرى لعودة الانتصارات للفريق السويفى خاصة بعد فقدانه خمس نقاط باخر مباراتين وذلك بالتعادل السلبي امام تليفونات بنى سويف والخسارة أمام البنك الأهلى وقبل بداية الدور الثانى والذى يستهله الفريق لمواجهة شبان قنا الحصان الاسود بملعبه بقنا .

فيما يحاول أسامة البلم المدير الفنى لطهطا الرياضى الاطمئنان على كافة عناصر الفريق واستعادة جهود المصابين والتأكيد على أهمية المباراة بالنسبة للاعبين والفريق لتكون انطلاقة لعودة الفريق للانتصارات والنتائج الإيجابية والابتعاد عن منطقة الخطر خاصة فى ظل تذيل طهطا ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط فقط جمعهم من التعادل فى 4 مباريات فيما خسر الفريق 6 مباريات ولن يتذوق طعم الفوز حتى الآن .

ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 20 نقطة فيما يحتل طهطا المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة مانشستر سيتي وليستر اليوم الليلة الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تفاصيل مسابقة صعود أول مواطن مصري للفضاء في يناير 2020

منذ نصف ساعة

أول تعليق لـ السيسي على التعديل الوزاري الجديد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد لـ السيسي عن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول الراحلين عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد موسى يفضح "أردوغان" ويكشف السبب الحقيقي وراء زيارته لتونس

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على رسالة مدير الكرة ببنى سويف للجماهير قبل مواجهة الفيوم

مدير الكرة ببنى سويف: سعيد بالروح العالية لدى الفريق قبل مواجهة ديروط

مدير الكرة ببني سويف: بورتو ومصر يجهزان الفريق لمواجهة أسوان

خصم 2000 جنيه من كل لاعب ببني سويف عقب الهزيمة من أسوان

تليفونات بني سويف يبدأ الاستعداد لطهطا

مدير الكرة ببنى سويف: نستعد بجدية لطهطا ولا وجود للمكافآت الاستثنائية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

07:01 م

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

01:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status