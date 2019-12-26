تعرف على التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

قال النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه كان هناك عزوف من المواطنين في التصالح في مخالفات البناء، بعد إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019.





وأوضح "عبد الستار" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم" الذى يذاع على قناة "اون إي"، أن هناك معوقات ساهمت في هذا العزوف، من بينها ما يسمى بتقارير السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أن القانون اشترط لتحقيق هذا البند أن يتم من خلال مكاتب استشارية، والذى يتطلب مبالغ كبيرة.





وتابع، أن من العوامل الأخرى، هي المادة الخامسة في القانون، وهى عدم خصم الغرامات المقضي بها في جنح المخالفات.





وأكد "عبد الستار" أنه إجراء بعض التعديلات على القانون خلال الأسبوع الماضي، من بينها خصم الغرامات المدفوعة والمحكوم بها قضائيا من قيمة التصالح، وإمكانية جدولة المبالغ المقررة ودفعها على أقساط بدون فوائد بحد أقصى 3 سنوات، بعد أن كان يدفع المبلغ كاملا في عام واحد.



