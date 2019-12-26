عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

أراد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جس نبض إدارة القلعة الحمراء، فى الساعات القليلة الماضية من أجل رغبته في الرحيل بشكل نهائي عن صفوف النادي.





وقابلت إدارة الأهلى طلب صالح جمعة بالرحيل نهائياً، بالرفض، وذلك لأن النادي يتمسك برحيله فقط على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وليس البيع النهائي.





صانع ألعاب الأهلي خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لأسباب فنية، فى ظل عدم اقتناع مدرب الأهلى بإمكانيات اللاعب البدنية والفنية.





صالح جمعة لعب آخر لقاء له مع الفريق بتاريخ السابع عشر من شهر أغسطس 2019، عندما واجه الأهلي نظيره بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر.





ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه بلاتنيوم، يوم السبت المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



