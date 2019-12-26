خبير بترولي: الصحراء الغربية ما زالت بكر.. وبها إمكانيات هائلة

كشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، تفاصيل اتفاقيات التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية باستثمارات 155 مليون دولار، التي أعلنت عنها وزارة البترول اليوم، موضحًا أن الصحراء الغربية ما زالت بكر.



وأضاف "زهران"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أنه ما زال هناك إمكانيات هائلة في الصحراء الغربية للوصول لاكتشافات وإنتاج بترول وغاز، بأضعاف أضعاف الإنتاج الحالي.



وأشار الخبير البترولي، إلى أن الاتفاقية تستهدف حفر 30 بئر باستثمارات تصل لـ 155 مليون دولار، و11 مليون دولار منحة توقيع، متابعًا: "الصحراء الغربية بها العديد من الإمكانيات"، معلقًا: "الصحراء الغربية لسه مقالتش كلمتها".

