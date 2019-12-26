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ننشر رابط التسجيل الإلكتروني لإستمارة شهادة إتمام الثانوية للعام الدراسي 2020/2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
ريم محمود
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أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم، إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019. 

وقالت الوزارة عبر الموقع الرسمي لها :"ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها".

وأضافت الوزارة، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة .

هذا، ويجب على المدارس طباعة كلمة سر الطلاب من هنا.
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الكلمات المفتاحية

رابط وزارة التربية والتعليم رابط شهادة الثانوية التربية والتعليم

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