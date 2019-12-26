ننشر رابط التسجيل الإلكتروني لإستمارة شهادة إتمام الثانوية للعام الدراسي 2020/2019

أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات بوزارة التربية والتعليم، إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.





وقالت الوزارة عبر الموقع الرسمي لها :"ويمكن للطالب التسجيل من خلال ( كود الطالب و كلمة السر) التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها".





وأضافت الوزارة، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الإستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة .



