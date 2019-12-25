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إبراهيموفيتش هدية الكريسماس في ميلان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سينضم رسمياً لصفوف ميلان الإيطالي، في صفقة إنتقال حر خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وزعمت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية أن الإتفاق تم بين اللاعب وإدارة الروسونيري، حيث سيعود إبرا لناديه الأسبق مجدداً في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ 38 عاماً سيتواجد في تدريبات ميلان يوم 30 ديسمبر الجاري للتدرب مع الفريق بمركزه التدريبي "ميلانيلو" تمهيداً للإنضمام رسمياً للفريق مطلع العام المقبل.

كما أشارت شبكة ميلان نيوز أن إبراهيموفيتش أنهى إتفاقه رسمياً مع الفريق، وسينضم للتدريبات 30 ديسمبر الجاري، عقب إنتهاء أجازة أعياد الميلاد.

وسيرتبط النجم السويدي بعقد لمدة ستة أشهر، مع وجود بند يسمح لتمديد التعاقد عاماً إضافياً، يحدد بناء على مستوى اللاعب مع الفريق.

وارتبط نجم إنتر ميلان وباريس سان جيرمان وبرشلونة السابق بالأنتقال لناديي نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي، قبل أن يقرر العودة لميلان مرة أخرى.

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الكلمات المفتاحية

ميلان إبراهيموفيتش

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