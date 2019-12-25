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المعاينة: مصرع وإصابة 3 أطفال في حريق شقة بكرداسة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن حريق شقة سكنية بمنطقة كفر حكيم بمركز كرداسة، أسفر عن تفحم غرفة نوم، ومصرع طفلين، وإصابة طفل آخر، إثر الحريق.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بشقة سكنية بمركز كرداسة، وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب، والسيطرة على الحريق، بعد مصرع طفلين إثر الحريق، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة وبإخطار مدير أمن الجيزة تم العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

كرداسة شقة حريق الحماية المدنية أمن الجيزة

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