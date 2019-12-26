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أسعار الدولار اليوم الخميس 26-12-2019.. وحراك طفيف في العملة الأمريكية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

استقرت أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بالرغم من استقرارها أدنى مستوي الـ 16 جنيه في معظم البنوك،  مع توقعات باستمرار حالة من الاستقرار النسبي، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


أداء الدولار خلال 2019

سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


أسعار الدولار في 2020:

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن أن مصر من أكثر الدول الأفريقية المفضلة للاستثمار لدي الأجانب، وهو ما سيساعد على  تحقيق الدولار مزيد من التراجعات أمام الجنيه في 2020.



وأوضحت "بلومبرج" في تقريرا لها عن أداء الاقتصاد المصري استعرضته وزارة المالية ، أن تفضيل المستثمرون الأجانب الاستثمار في مصر من خلال إقبالهم على الاستثمار في محفظة الأوراق المالية دليل على ثقتهم في الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.


وبغ إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين نهاية يوليو 2019 نحو 16.5 مليار دولار.


وكشفت " بلومبرج"، أن الجنيه المصري من أفضل العملات اداء علي مستوي العالم وارتفع مقابل الدولار بنسبة 12% خلال عام 2019 مسجلا اقوي اداء له في  25 عام.

سجلت أسعار الدولار انخفاضات جديدة الأسبوع المصري بكسرها مستويات 16 جنيه ليصل إلى 15.98 جنيه وهو أدني مستوي منذ بداية برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار  بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.


أسعار الدولار في البنوك 

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9862

16.1132

البنك الأهلي

15.99

16.09

بنك مصر

15.99

16.09

بنك القاهرة

15.99

16.09

بنك قناة السويس

15.98

16.08

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.01

16.11

بنك SAIB

15.99

16.09

مصر إيران

16

16.10

بنك HSBC

16

16.10

المصرف العربي

15.99

16.09

الكويت الوطني

16

16.10

عودة

16

16.10

المشرق

16

16.10

التعمير والإسكان

15.99

16.09

الاهلي الكويتي

16.01

16.11

المصرف المتحد

16

16.10

المصري الخليجي

16

16.10

الإسكندرية

15.99

16.09

التجاري الدولي

15.99

16.09

كريدي أجريكول

16

16.10

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