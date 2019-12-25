قيادة المملكة ترسل برقية عزاء لرئيس بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي





أرسل ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس بوركينا فاسو الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.





وقال الملك سلمان: إننا "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدين على أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه".





كما أرسل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس بوركينا فاسو؛ إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو.





وقال ولي العهد : "بلغني بألم شديد خبر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".



