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السيسي: الإصلاح السياسي يرتبط بحركة الجماهير (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:55 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإصلاح السياسي يرتبط بحركة الناس والجماهير، وحركة الأحزاب واستعدادها، متابعًا: "يوجد لدينا أكثر من 100 حزب، واتكلمنا كتير إنهم ينخرطوا، مش لازم كلهم، حتى لو 4 أو 5 كيانات منهم".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤوساء تحرير الصحف على هامش افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني في الفيوم، أنه لم يطالب أحد الدولة بتعيين نواب محافظين من الشباب، متابعًا: "هي عبارة عن فكرة، إحنا قولنالهم تعالوا معانا؛ لأن البلد بلدنا كلنا".
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