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أخبار الزمالك الأربعاء: النقاز يفاجيء الفريق.. حقيقة رحيل ساسي.. تراجع الزمالك في الدوري.. موعد مباراة الأبيض المقبلة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:51 م
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أخبار الزمالك الأربعاء
أخبار الزمالك الأربعاء
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر العديد من الأحداث الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها رسالة من مرتضى منصور إلى اللاعبين ومفاجأة من النقاز وتعديل لائحة الفريق وغيرها من الأنباء الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رسالة من مرتضى منصور إلى اللاعبين عقب مباراة الإنتاج الحربي وقبل مواجهة زيسكو

وقام المستشار مرتضى منصور بإجراء اتصال هاتفي باللاعبين، عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق في مكالمة جماعية للفريق من أجل التأكيد على مساندته لهم وان مجلس الإدارة بالكامل يدعمهم قبل المباراة الهامة امام زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل.

وقال مرتضى منصور للاعبين ان عليهم عدم الالتفات لأي انتقادات لهم وأنه يثق في قدرتهم على تخطي تلك النتائج وكامل الدعم لهم منه، ووجه رئيس الزمالك الحديث إلى قادة اللاعبين في الفريق وأصحاب الخبرات للم شمل الفريق قبل المباراة الهامة لمصالحة جماهير الزمالك، والرد على أي انتقادات بأنهم يقاتلون لأداء ما عليهم لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي.

وطالب مرتضى منصور اللاعبين بالعودة من زامبيا بحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو استعادة اللقب الأفريقي بكامل الدعم للاعبين والجهاز الفني.

ساسي يوضح حقيقة توبيخ رئيس الزمالك له

قام الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، بنشر تغريدة "مزورة" له تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذا الأكونت "Fake".


ونشر فرجاني ساسي تغريده له، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، قائلًا: "ليست حقيقية"، وتضمنت التغريدة "المزورة" أنه تعرض لإهانة لفظية من رئيس نادى الزمالك وصلت للبصق رغم صمته على تأخر مستحقاته واحترامه لفارق السن بينه وبين مرتضى منصور، معلناً الرحيل عن القلعة البيضاء في أقرب وقت، وهي التصريحات التي نفاها نجم نسور قرطاج حرصًا على علاقته بجماهير الزمالك.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

مفاجأة جديد من النقاز لنادي الزمالك

بعد أزمة عواد وأبو جبل.. تعديل جديد في لائحة الزمالك

يحاول مسئولو نادي الزمالك إعادة ضبط الأمور داخل فريق الكرة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة بجانب أزمة محمد عواد ومحمد أبو جبل حارسي الفريق.

واستقر مسئولو الزمالك على تعديل بعض الأمور في لائحة الفريق تجنبًا لوقوع مشاكل بين لاعبي الفريق والحفاظ على حالة التركيز بشكل كامل.

نادي مصر يدرس التعاقد مع مهاجم الزمالك السابق

يدرس مسئولو نادي مصر، التعاقد مع بنجامين أشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقام أحد وكلاء اللاعبين ، بعرض بنجامين أشيمبونج على مسئولي نادي مصر، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أخبار نادي الزمالك اليوم

النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

اتخذ التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أولى خطواته الفعلية من أجل انفصاله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتقدم صباح اليوم حمدي النقاز، بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل فسخ تعاقده ومنحة حرية الرحيل عن القلعة البيضاء، مستندًا إلى أنه لم يتقاضى أي راتب منذ ما يقرب من أربعة أشهر ماضية.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو الزامبي يوم السبت القادم 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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