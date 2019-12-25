الجمعة.. أول اجتماع لنادى القضاة بتشكيله الجديد

أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس الإدارة المنتخب سيعقد يوم الجمعة المقبل، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي، والتي شهدت إقبالا غير مسبوق والتي أسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد التي تشكل منها المجلس الجديد.



